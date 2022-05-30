Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkiinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir" sözlerini kullandı.