Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli Valisi'nden 'helikopter düştü' iddialarına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü yönündeki iddialar hakkında, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" dedi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkiinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.
Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir" sözlerini kullandı.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 00:45
- 00:38
- 00:44
- 00:00
- 00:30
Sıradaki Haber
Ordu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz