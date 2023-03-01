Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Hüseyin Sünbül idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunda Toygar Aybars Kitapçı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç, refüjdeki korkuluklara çarparak durabildi. Yola devrilen korkuluğu çevredekiler kenara aldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sevgi Turhan, Mustafa Çakır ve Mustafa İlbey Turhan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Samsun
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