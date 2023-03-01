Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 07:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 07.15'te deprem meydana geldi.
6,4 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Tut (Adıyaman)
Tarih:2023-03-01
Saat:07:15:30 TSİ
Enlem:37.835 N
Boylam:37.861 E
Derinlik:6.4 km
Detay:https://t.co/AyEYUCvNd4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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