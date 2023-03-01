Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.
Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.
Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu
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