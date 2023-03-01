Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 05:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 05.23'te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Son Dakika
Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz