Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 00:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 23 kişiye gözaltı
Kendilerini avukat olarak tanıtıp, icra borcu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Konuyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosunca yürütüldü.
Şüphelilerin, kendilerini avukat ya da avukatlık bürosu çalışanı gibi tanıtarak vatandaşları aradığı,,
icra borçları olduğunu; ödemezlerse icra takibi başlatılacağını söyledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin, baroya kayıtlı avukatların adlarını ve sicil numaralarını kullandıkları,, dolandırdıkları kişilerle para akışını bankalar üzerinden gerçekleştirdikleri belirlendi.
25 şüphelinin yakalanması için 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık
Son Haberler
- 01:00
- 00:22
- 00:17
- 00:24
- 00:13
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz