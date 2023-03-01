Konuyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosunca yürütüldü.

Şüphelilerin, kendilerini avukat ya da avukatlık bürosu çalışanı gibi tanıtarak vatandaşları aradığı,,

icra borçları olduğunu; ödemezlerse icra takibi başlatılacağını söyledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, baroya kayıtlı avukatların adlarını ve sicil numaralarını kullandıkları,, dolandırdıkları kişilerle para akışını bankalar üzerinden gerçekleştirdikleri belirlendi.

25 şüphelinin yakalanması için 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.