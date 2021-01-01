Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği ekiplerince bitkin halde bulunan kuğu, bakım merkezinde görevli veteriner hekimlere teslim edildi.

Bir süre merkezin misafiri olacak olan kuğu, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacak.

Kuğular her yıl kış aylarında Rusya'dan Türkiye'ye gelerek kışı burada geçiriyor ve ilkbaharla birlikte yeniden geri dönüyor.

