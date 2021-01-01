Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da göç yorgunu kuğu tedaviye alındı
[Fotoğraf:AA]
Rusya'dan Türkiye'ye göç ederken yorgun düşen kuğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği ekiplerince bitkin halde bulunan kuğu, bakım merkezinde görevli veteriner hekimlere teslim edildi.
Bir süre merkezin misafiri olacak olan kuğu, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacak.
Kuğular her yıl kış aylarında Rusya'dan Türkiye'ye gelerek kışı burada geçiriyor ve ilkbaharla birlikte yeniden geri dönüyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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