Türkiye'de örtüaltı tarımda önemli yere sahip olan Antalya'da, salgın sürecinde üretim kesintisiz sürdürülüyor. Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki çiftçiler, maske ve eldiven takarak seralar çalıştı.

Yaklaşık 10 dönümlük serasında kapya biber, domates, kabak, salatalık, marul yetiştiren Mustafa Mert yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da gıda tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Günün büyük bölümünü ürünlerin bakımını yaparak geçirdiklerini anlatan Mert, "Kısıtlama var ama üretim durmaz. İhtiyaçları karşılayabilmek için sürekli çalışıyoruz. Kısıtlamadan muaf tutulduk. Vatandaşımız evinde kalsın, biz onlar için sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz." dedi.

Havva Mert ise yıllardır ailece çiftçilik yaptıklarını, her dönem seralarda üretim olduğunu aktardı. Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Mert, "Sabah erkenden gelip bir bebeğe bakar gibi ürünlerimizle ilgileniyoruz. Kısıtlamada evde kalan vatandaşlarımız için biz seralarda, tarlalardayız." diye konuştu.