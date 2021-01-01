Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
[Fotoğraf:DHA]
1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.
Trabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.
Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.
Etiketler: PKK/YPG Şehit Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:52
- 18:36
- 18:28
- 18:17
- 18:08
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz