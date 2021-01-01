İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, Fatih Parkı, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile bazı cadde ve sokaklara kedi ve köpekler için mama, su, güvercinler için de buğday bıraktı.

Ekipler, kısıtlama boyunca hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen noktalara toplam 200 kilogram buğday, 100 kilogram da mama bırakacak.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Komiseri Duygu Gülşen, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için görev başında olduklarını söyledi.

Sokakta kimse olmaması nedeniyle hayvanların beslenme sıkıntısı yaşayabileceğini değerlendirdiklerini belirten Gülşen, 3 gün boyunca hayvanları beslemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Gülşen, sokak hayvanları için yem bırakıldığını gören vatandaşların da mutlu olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımız, bizim hayvanlarla ilgilendiğimizi görünce mutlu oluyorlar. Biz de onlardan böyle geri dönüşler alınca mutlu oluyoruz." dedi.