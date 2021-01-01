İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde COVID-19 tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratı üzerine adreste denetim gerçekleştirildi.

Etrafın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlenen evdeki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Evde 107 bandrolsüz içki bulan jandarma, etkinliği düzenlediği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

