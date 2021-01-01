Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tedbirleri ihlal eden 18 kişiye 56 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde yılbaşı gecesi evde bir araya gelerek koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi. Etkinliği düzenleyen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde COVID-19 tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratı üzerine adreste denetim gerçekleştirildi.
Etrafın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlenen evdeki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 56 bin 700 lira ceza uygulandı.
Evde 107 bandrolsüz içki bulan jandarma, etkinliği düzenlediği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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