Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı
Balıkesir'de çeşitli adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 10, Bandırma'da 4 ve Ayvalık'ta 2 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda 20 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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