Şehit polis memuru Değirmenci için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı.

Değirmenci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi, Değirmenci'nin arkasından ağıt yaktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bomba imha uzmanı olarak görev yapan polis memuru Değirmenci, dün göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.