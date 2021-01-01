Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri, karaca vurulduğu ihbarını değerlendirdi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde kaçak avlanan kişiyi tespit etti.

Şüpheliye, koruma altındaki yaban hayvanını vurmaktan ve yasak günde avlanmaktan bin 256 lira idari, 1 karaca ve 3 tahtalı türü güvercin vurmaktan 8 bin 429 lira olmak üzere toplam 9 bin 685 lira ceza yazıldı.