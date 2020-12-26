Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da firari hükümlüyü JASAT ekipleri yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun’da, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.U.'nun evinde saklandığı belirlendi.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda G.U., Gurgenyatak Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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