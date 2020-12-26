Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle enkaz altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplayan 17 yaşındaki D.O., duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak ağır yaralandı.
D.O.'nun enkazın altında kaldığını gören çevredekiler sağlık görevlileri ve polis ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.O., ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan D.O.'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Son Haberler
- 16:38
- 16:37
- 16:30
- 16:39
- 16:11
Sıradaki Haber
Bursa'da salgın döneminde sokak hayvanları unutulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz