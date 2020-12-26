Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmayla sahipsiz sokak hayvanları için kentin farklı noktalarındaki mamamatiklere 62 ton mama ve su bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve gıda işletmelerindeki paket servis uygulamalarıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının da süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Belediyenin sokak hayvanları için de özel ilgi gösterdiğini ifade eden Aktaş, "Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için farklı noktalara 50 adet mamamatik yerleştirmiştik. Bunların takibatını yapmakla birlikte, ekstra tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. Bursa'da yaşayan 3 milyon nüfus kadar sokaktaki canlıları da düşünmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Can dostlarımızın beslenmesi yönünde herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



