Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolandırıcılara 4 ilde eş zamanlı baskın: 11 gözaltı
Samsun merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği öğrenilen paralara da el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden toplam 111 bin lira menfaat sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.
Adresler ve şüphelilerin üst aramalarında, suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konuldu.
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