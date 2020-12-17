Bafra'da bir hasta, devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile

kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

Doktor, hastane polisinin yanına gidip durumu anlattı ve yardım istedi. Polis ile geri dönen doktora, hasta bıçakla saldırmak istedi.

Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Saldırgan gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Görevi başında saldırıya uğrayan Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olmamakla birlikte, özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına büyük bir mücadele verdikleri bu dönemde yapılan saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz ve her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."