Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için düğmeye basıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1'i Suriye uyruklu, 7'si Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Samsun Terörle Mücadele DEAŞ
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