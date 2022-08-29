Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde aracını ana yolda sağ şeride park eden Murat A., inmek için kapıyı açtı. Kapı, yoldan geçen Hasan İpek´in kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrularak sürüklenen İpek, Mehmet Ş. idaresindeki otomobilin altına girdi, sürüklenen motosikletli sürücü ağır yaralandı.

İpek, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.