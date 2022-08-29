Şifa Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüste kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.