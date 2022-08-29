Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı
[Fotograf: İHA]
Bursa'da düğün konvoyunda gelin arabasının camından silah çıkaran bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. Ekipler, ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda, seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı.
O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
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