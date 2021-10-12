Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O.S, S.A. ve U.T'nin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap, 1,15 gram metamfetamin ve filtre cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Samsun Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:43
- 11:34
- 11:41
- 11:36
- 11:37
Sıradaki Haber
Yıkılan bina elektrik tellerine çarptı: Patlama ve panik kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz