Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfır, Erzurum'da 3, Ağrı'da 5, Iğdır'da 6, Erzincan'da 7, Tunceli'de 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Iğdır'da 23, Erzurum'da 21, Ardahan'da 19, Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.