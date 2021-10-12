Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte FETÖ/PDY'nin gizli yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan, 2'si askeri sorumlu, 7'si sivil yapılanmalar içerisinde sorumlu seviyede faaliyet göstermiş 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
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