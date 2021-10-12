İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan farklı belediyeler adına sahte iş ilanı açarak vatandaşlardan para aldığı iddia edilen 26 yaşındaki zanlı M.T'nin kentte saklandığını belirledi.

Ekipler, "şoför ve temizlik personeli alımları" gibi sahte ilanları arayan 28 ildeki 65 kişiden 98 bin lira aldığı öne sürülen M.T'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Mahallede çalışma başlatan polis, zanlıyı evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.