Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, ekipler bir binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Kepçe yardımıyla yıkımı gerçekleştirilen bina, bir anda elektrik tellerinin üzerine devrildi. Bunun üzerine elektrik tellerinde şiddetli bir şekilde patlamalar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Yıkım çalışmalarını izlerken, tellerin patladığını gören vatandaşlar, panikle kaçışmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Yıkımın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Binanın devrilmesi ve tellerin patlaması ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

[Fotoğraf: İHA]