Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yıkılan bina elektrik tellerine çarptı: Patlama ve panik kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir binanın elektrik tellerine çarpması ve tellerin patlaması paniğe sebep oldu. O anlar kameralara da yansıdı.
Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, ekipler bir binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.
Kepçe yardımıyla yıkımı gerçekleştirilen bina, bir anda elektrik tellerinin üzerine devrildi. Bunun üzerine elektrik tellerinde şiddetli bir şekilde patlamalar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Yıkım çalışmalarını izlerken, tellerin patladığını gören vatandaşlar, panikle kaçışmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Yıkımın ardından bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Binanın devrilmesi ve tellerin patlaması ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Elektrik Kocaeli Cep Telefonu
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