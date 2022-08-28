Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Samsun'da 41 yaşındaki bir kadının başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdi.
Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 15 gün önce, sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Elif Kazan Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda 15 gündür yaşam mücadelesi veren kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 11:04
- 10:47
- 10:41
- 10:27
- 10:13
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz