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Türkiye
AA 03.09.2023 19:53

Samsun'a kuvvetli yağış uyarısı: 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara

Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu. Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Samsun'a kuvvetli yağış uyarısı: 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Terme ve Salıpazarı başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği bildirildi.

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Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre devam etmekte olan yağışların Samsun çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yer yer aşırı metrekareye 100 kilogram olacağı beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli-aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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