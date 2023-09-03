Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle ve ikindi saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Çöken yola otomobil düştü

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir araç çukura düştü.

Oluşan çökme nedeniyle park halindeki bir araç ise çukura düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise aracı kendiyle imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.