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Türkiye
AA, İHA 03.09.2023 19:37

Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü

AFAD, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankaralıların cep telefonlarına uyarı mesajı göndermişti. Öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle ve ikindi saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü

Çöken yola otomobil düştü

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir araç çukura düştü.

Oluşan çökme nedeniyle park halindeki bir araç ise çukura düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise aracı kendiyle imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. 

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