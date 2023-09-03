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Türkiye
AA 03.09.2023 18:29

Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden turistlerin sayısı 3'e çıktı.

Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
[Fotograf: İHA]

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda R.Y. idaresindeki safari aracı ile aynı istikametteki R.Ö. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kazada, safari aracındaki Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova olay yerinde, Rus turist Olga Zhukova ve Kazakistan uyruklu 2 yaşındaki Symbat Nasipgali kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Her iki araçtaki 17 yaralının, 6'sının Türk, 7'sinin İsrail, 2'sinin Rusya ve 2’sinin ise Kazakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki aracın yan yana seyir ettiği ve çarpıştıktan sonra safari aracının refüje savulma anı görülüyor.

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