Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda R.Y. idaresindeki safari aracı ile aynı istikametteki R.Ö. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, safari aracındaki Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova olay yerinde, Rus turist Olga Zhukova ve Kazakistan uyruklu 2 yaşındaki Symbat Nasipgali kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Her iki araçtaki 17 yaralının, 6'sının Türk, 7'sinin İsrail, 2'sinin Rusya ve 2’sinin ise Kazakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki aracın yan yana seyir ettiği ve çarpıştıktan sonra safari aracının refüje savulma anı görülüyor.