Samsun Havza Hızlı Tren İstasyon Sahası için mutabakata varıldı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi kapsamında Havza’da yapılacak Havza Hızlı Tren İstasyon Sahası ile ilgili mutabakata varıldığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı İkiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüksek hızlı tren projesi için geri sayımın başladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri ile yapılan saha incelemesinin ardından Havza Hızlı Tren İstasyon Sahası'nın yerinin tespit edildiğini aktaran İkiz, "Yapılan tespitler ve yer incelemesinin ardından Üniversite Mahallesi'nde Havza Meslek Yüksekokulu'nun kuzeyinde yapılması planlanan Havza Hızlı Tren İstasyon Sahası için mutabakata varıldı ve konuyla ilgili olarak TCDD Etüt ve Proje Daire Başkanı Mesut Yaman ile karşılıklı imzalar atıldı. İlçemize ve Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

Ankara'ya ulaşım kolaylaşacak

Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi ile Ankara’ya ulaşımın kolaylaşacağını vurgulayan İkiz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yüksek hızlı tren projesi için geri sayım başladı. Otobüs ile 6 saat civarı bir zamanda ulaşılan Ankara’ya hızlı tren ile artık 2 saatte gidilebilecek. 2023'te hizmete girecek olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi ilçemize önemli katkılar sağlayacak. İnşallah ilçemizde Havza OSB'de yapılacak yatırımların ve termal turizm yatırımlarının tamamlanması ve YHT projenin tamamlanması ile tam bir cazibe merkezi olacak. Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA