Haber Giriş: Kaynak: DHA
Salgına rağmen yapılan sokak düğünü savaş alanına döndü
Antalya'nın Çaybaşı Mahallesi'nde koronavirüs salgınına rağmen yapılan sokak düğünü, çıkan kavga yüzünden yarım kaldı. Davetliler, birbirlerine sandalyelerle saldırdı.
Antalya'nın Çaybaşı Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü, çıkan kavga nedeniyle yarım kaldı.
Koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan düğün görüntülerine, bu kez de kavga görüntüleri eklendi. Dünkü düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı, bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı. Polis gelinceye kadar davetliler, birbirlerine sandalyeleri fırlattı.
Sokak düğününün yapıldığı meydan, savaş alanına döndü. Polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, şikayet eden olmayınca gözaltı da olmadı.
Etiketler: antalya sokak düğünü çaybaşı mahallesiSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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