Nallıhan'da ilk yangın pazar günü öğleden sonra başlamıştı. İlçeye bağlı Eymir Mahallesi'ndeki Çökecik bölgesindeki yangın 18 saatte kontrol altına alındı.

Ancak dün Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde saat 16.20 sıralarında birkez daha orman yangını başladı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.

Alevlerin yaklaştığı Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında sağlık sorunları yaşayan bazı itfaiye personeli, Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren itfaiyecilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemeler yaptı. Yavaş, açıklamasının ardından Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyon merkezini de ziyaret ederek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bilgi alışverişinde bulundu.