Olay, 30 Ağustos Pazar Günü sabah 09.40 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz 3 kişi, minibüsle sitede bulunan bir musluk imalathanesinin önüne geldi. Minibüsten inen şüpheliler, iş yerinin kepengini zorlamaya başladı. Fark edilmemek için geldikleri minibüsü kamuflaj olarak kullanan hırsızlar, kepengi açmaya çalıştı.

Bu sırada aynı sokakta bulunan bir başka iş yeri çalışanı hırsızları fark etti. Bir yandan hırsızlara bağırmaya başlayan çalışan diğer yandan ise iş yeri sahibi Turan Doğan'a bilgi verdi. Hırsızlardan 2'si kepengi açmaya devam ederken 1'i ise kendilerini fark eden kişiye parmak işaretiyle susmasını ve içeri girmesini söyledi.

Sonrasında yerden altığı taşları kendisini fark eden kişiye attı. İş yerinden bir şey çalamayan 3 hırsız olay yerinden uzaklaştı.

"O anları izlediğimde şaşırdım"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Turan Doğan, “Pazar günü sabah karşı komşum beni arayarak, dükkânımın soyulamaya çalışıldığını söyledi. O ara karşı komşumun çalışanı bağırınca onlar da taş atmışlar. Arkadaş da onlara aldırış etmeden yine bağırmaya devam ediyor. Daha sonra üç kişi geldikleri araca binip, kaçıp gidiyorlar. Kepengi çıkarıyorlar, içerideki ufak kapıya da zarar veriyorlar.

Bundan 6-7 sene önce yine iş yerimde hırsızlık yaşanmış, 30 bin TL'lik malzemem çalınmıştı. Bu benim yaşadığım üçüncü hırsızlık olayı oluyor. Karşı komşumun Pazar günü çalışması tesadüf. O olmasa belki de çok büyük zararım olacaktı.

Esnaf olarak biz bu durumları çok yaşıyoruz. İş yerime doğru gelirken telefonuma indirdiğim uygulamadan güvenlik kameralarını açtım. Kepengin indirildiğini ve kırıldığını gördüm. Şahısların karşı komşumun elemanına taş atmasını izlediğimde şaşırdım. O anlar anlatılmaz, yaşanır. Onlar artık alışmış. Buna bir dur demenin zamanı geldi" dedi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsle iş yerinin önüne gelen 3 kişinin bir süre çevreyi inceledikten sonra işyerinin kepengini açmaya çalışılıyor.

Sonrasında karşı taraftaki işyeri çalışanı tarafından fark edilen hırsızlardan biri, önce el işaretiyle susmasını söylerken sonrasında yerden aldığı taşları kendilerini fark eden çalışana atmaya başlıyor. Yüzü maskeli hırsızlar, fark edilmeleri üzerine geldikleri minibüse binerek olay yerinden uzaklaşıyor.