Haber Giriş: Kaynak: İHA
Pulluğu açık bırakınca asfalt yolu 200 metre sürdü
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Çan ilçesinde, kara yolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çan-Çanakkale kara yolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13’ncü kilometresinde meydana geldi.
Yolun 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve karayollarına bildirdi.
Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı.
Kara yolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.’yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan kara yolu Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı
Etiketler: Traktör pulluğu çanakkale çan kara yolu Asfalt yolSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 10:40
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