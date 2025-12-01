Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
Türkiye
AA 01.12.2025 21:28

Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, İstanbul açıklarına ulaştı.

Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Gemi Karadeniz Bölgesi
