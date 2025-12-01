Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
Türkiye
AA 01.12.2025 20:24

Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celse verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanık Erzan da sistem kurmadığını, kendisinden zorla para alınmaya çalışıldığını ve hiç kimseye fon demediğini iddia etti.

Sarmalın içine düştüğünü belirten Erzan son sözünde "Ben kimseyi aldatmadım. Ev hapsinde olsam kaçmam. Annemi bir daha hiç göremeyecek miyim. Kaçsam kaçardım. Tahliyemi istiyorum. Hakkaniyetli davranmanız için yalvarıyorum" dedi.

Son sözü sorulan diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Toplam 102 yıl 4 ay hapse çarptırdı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile "özel belgede sahtecilik" suçundan toplam 102 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti kararında, sanık Erzan hakkında, "özel belgede sahtecilik" suçundan her bir katılana yönelik ayrı ayrı ceza istemiyle kamu davası açılmışsa da bu suçun mağdurunun kamu olduğunu, sanığın eyleminin tek olduğunun kabul edildiğini belirtti.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.

Erzan'ın söz konusu karar okurken ağladığı görüldü.

Dolandırıcılık
