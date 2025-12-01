Çok Bulutlu 9ºC Ankara
AA 01.12.2025 15:56

Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dayısının ikametinde kaldığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonda saklandığı mutfak dolabının içerisinde yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale Polis
