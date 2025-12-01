Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
Türkiye
AA 01.12.2025 18:53

Sosyal medya yayınında kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki canlı yayında kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya yayınında kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca belirlendiğini belirtti.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin, engelli raporu bulunan B.S. olduğunun tespit edildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.

