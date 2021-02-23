Bakırlıtepe mevkisine, 1971'de kurulan Saklıkent kayak merkezinde, acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pist bulunuyor. Kayakseverler 5 kilometre buyunca kesintisiz kayak ve snowboard yaparken bazı vatandaşlar da kızaklarla kayarak karın keyfini yaşadı.

Kayak merkezi yetkilileri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm şartları yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını söyledi.