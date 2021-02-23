Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saklıkent'te kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı istenilen seviyeye geldi. Kayakseverler pistte kışın tadını çıkardı.
Bakırlıtepe mevkisine, 1971'de kurulan Saklıkent kayak merkezinde, acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pist bulunuyor. Kayakseverler 5 kilometre buyunca kesintisiz kayak ve snowboard yaparken bazı vatandaşlar da kızaklarla kayarak karın keyfini yaşadı.
Kayak merkezi yetkilileri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm şartları yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını söyledi.
Etiketler: Kar Yağışı Kış Turizmi
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