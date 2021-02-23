Ağrı’ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin Kanyonu, kışın metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ve manzarası ile hem doğaseverlerin hem de sporcuların ilgisini çekiyor.

Bitki örtüsü, akarsuları ve sarp kayalıkları ile dikkat çeken Diyadin Kanyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi.

Turizm ve üretim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor

Doğal güzelliklerin yanı sıra yer altı kaynaklarına da sahip olan bölgenin, önemli bir turizm ve üretim merkezi haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, terörden arındırılan bölgeye doğaseverleri davet ederken, yatırımcılara da bölgede yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyor.

Altın madeni Merkez Bankası’na kazandırılacak

İlçedeki Molkara Köyü’nde altın madeninin yer aldığını söyleyen Balcı, burayı Merkez Bankası bünyesine kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mermer yatakları ile meşhur olan ilçedeki mermerin de çıkarılarak ihraç edilmesi amaçlanıyor.