Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin de ise parçalı az bulutlu olacak.

Bölgede hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum'da 16, Kars'ta 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 86 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.