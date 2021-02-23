Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 Suriyeli gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi tespit edildi.
Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 4 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.
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