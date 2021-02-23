Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenler, Avcılar, Bahçelievler, ve Eyüp Sultan ve Güngören’de hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, şahısların eşkallerini belirledi.

Hırsızlardan biri suç üstün yakalanırken, diğer 5 şüpheli de yapılan operasyonlar ile gözaltına alındı. Toplam 8 ayrı eve giren ve 1 milyon lira vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.



