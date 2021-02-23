Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi, 46. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan ve boş olduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkondan kopan beton parçaları park halinde duran bir arabaya zarar verdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği balkonda ve binada incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden parçaları bulundukları yerden keserek aldı.

Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

