Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ve yetiştirilen doğal ve organik ürünleri ile ünlü 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde görülen az sayıda koronavirüs vakası üzerine sıkı tedbirler uygulandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı, ilçeye dışarıdan gelenlerin karantinada kalmasını sağladı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı

4 gün önce vakanın kalmadığı ilçede dün 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktı. Bu kişilerinde evlerinde tutulduğu öğrenildi. Yaklaşık 17 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Koronavirüsü ilçeden temizleme aşamasına geldik"

Şavşat'ta yaşayan Sultan Odabaş, çok şükür vakaları sıfırlamaya yakın olduklarını belirterek "Bu müjdeli haberi duyduk, vaka sayısı sıfıra yaklaştı. Hakikaten çok titiz ve tedbirli davrandık. Uyarılan her konuda dikkatli olduk. Toplu yerlerden uzak durduk, sosyal mesafe, maske, hijyen bunlar zaten vazgeçilmez. İşte sonuç, Şavşatlılar olarak koronavirüsü ilçeden temizleme aşamasına geldik. Çok mutluyuz. Aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Bu noktada ilçe yetkililerininde sık sık denetimleri oldu bizleri uyardı. Hep birlikte bunu başardık" dedi.