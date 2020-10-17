Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, uyuşturucu satıcısı Ö.O.H'nin ilçede otomobille uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratına ulaştı.
Bunun üzerine otomobili takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu otomobildeki Ö.O.H , F.T, Y.E.Ş ve V.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramalarında 18 gram eroin, ikametlerindeki aramada ise 500 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:46
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