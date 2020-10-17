Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da bir maden şirketinin müdürü iş görüşmesi sırasında öldürüldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürü, iş görüşmesi için gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi 43 yaşındaki Tuncay Çelik, Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi Demirkent Sitesi'nde büro olarak kullandığı evinin zemin katında 27 yaşındaki G.A. ile görüştü.
İşe alım görüşmesi yapıldığı sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A, bıçakla Çelik'i yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Göğsünden yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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